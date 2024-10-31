Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Süper Lig'deki ilk yenilgisini alırken bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybı yaşadı. Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Siyah-Beyazlılar, bu sezonki tüm puan kayıplarını dış sahada yaşadı. Evindeki 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, deplasmanda ise Samsunspor'u ve Kayserispor'u yendi. Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan rakibi karşısında geriye düşerken sonrasında eşitliği bulsa da galibiyet gelmedi.

ŞİMDİDEN 7 PUAN...

Kartal, milli ara öncesinde ise Gaziantep FK deplasmanında şok yaşadı. Mücadeleyi uzun süre 1-0 önde götüren Beşiktaş, 90+5'teki gole engel olamayarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah-Beyazlılar dış sahada bu sezon şimdiden 7 puan kaybetmiş oldu.