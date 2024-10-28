Aslan derbide kükredi! Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş karşısında maçı 2-1 önde tamamladı.

fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.

fotoğraf: AA

13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

fotoğraf: AA

44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.

45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.