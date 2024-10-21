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Beşiktaş'ta Mert Günok'tan kötü haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 21.10.2024 18:42
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Beşiktaş’ta Mert Günok’tan kötü haber!

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok'un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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