Canlı Maç İzle | Beşiktaş Konyaspor canlı, şifresiz, kesintisiz, full HD izle! 20 Ekim Pazar

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, 9. haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Vodafone Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşmada, hem ev sahibi Beşiktaş hem de Konyaspor sahadan galip ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

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BJK KONYASPOR MAÇ BİLGİLERİ

Beşiktaş ile Konyaspor'un kozlarını paylaşacağı bu önemli müsabaka, 20 Ekim Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrasındaki özel yayınlarla da futbolseverler maçın nabzını tutmaya devam edebilecek.

Şifresiz Mi?

Maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Canlı izlemek isteyenlerin yayıncı kuruluş tarafından belirlenen abonelik gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Beşiktaş ve Konyaspor'un Muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Mario, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Konyaspor: Slowik, Adil, Uğurcan, Guilherme, Boranijasevic, Bazoer, Oğulcan, Melih, Kramer, Pedrinho, Keyta.

İki Takım Arasındaki Tarihsel Rekabet

Beşiktaş ve Konyaspor, lig tarihinde toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 26'sını Beşiktaş kazanırken, Konyaspor 6 galibiyet elde etti. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, kendi sahasında Konyaspor ile yaptığı 23 lig mücadelesinde 17 galibiyet alarak üstün bir performans sergiledi.