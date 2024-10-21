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Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 22:42 Güncelleme: 21.10.2024 23:13
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Beşiktaş Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Yunus Akgün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş, Akgün'ü paylaşmı nedeniyle TFF'ye şikayette bulunacak.

Sarı-kırmızılı takımda forma terleten milli oyuncu Yunus Akgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözleri üzerine çekmişti.

Kara Kartal, Galatasaray'ın hücum oyuncusu Yunus akgün'ü sosyal medya hesabından yatığı paylaşmı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecek.

Şikayet nedeniyle Milli oyuncu 2-5 maç ceza alabilir.

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