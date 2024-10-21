Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Yunus Akgün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş, Akgün'ü paylaşmı nedeniyle TFF'ye şikayette bulunacak.
Sarı-kırmızılı takımda forma terleten milli oyuncu Yunus Akgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözleri üzerine çekmişti.
Kara Kartal, Galatasaray'ın hücum oyuncusu Yunus akgün'ü sosyal medya hesabından yatığı paylaşmı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecek.
Şikayet nedeniyle Milli oyuncu 2-5 maç ceza alabilir.