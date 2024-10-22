Lyon-Beşiktaş maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kentinde oynanacak müsabakada Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert görev yapacak.

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