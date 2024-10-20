Beşiktaş-Konyaspor maçı bugün saat kaçta? BJK Konyaspor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de şampiyonluk hedefini belirleyen Beşiktaş, bu hafta sonu kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Zirveyle arasındaki puan farkının açılmasına izin vermek istemeyen siyah-beyazlı ekip, taraftarının önünde galip gelmek için sahaya çıkacak. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili tüm önemli bilgiler.
Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri, Beşiktaş ve Konyaspor'un karşı karşıya geleceği maçla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, evinde Konyaspor'u ağırlayarak zirve yarışı için kritik bir galibiyet arayışında olacak.
Beşiktaş-Konyaspor Maçı Bugün Saat Kaçta?
Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki bu kritik mücadele 20 Ekim'de saat 16:00'da Tüpraş Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Takımların Muhtemel 11'leri
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile.
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Keyta, Bazoer, Melih, Pedrinho, Oğulcan, Kramer.
İki Takım Arasındaki Tarihsel Rekabet
Beşiktaş ve Konyaspor, lig tarihinde toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 26'sını Beşiktaş kazanırken, Konyaspor 6 galibiyet elde etti. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, kendi sahasında Konyaspor ile yaptığı 23 lig mücadelesinde 17 galibiyet alarak üstün bir performans sergiledi.
Son 9 Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup etmeyen Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, 1992-1993 sezonunda Konyaspor'u 7-0 mağlup ederek lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza atmıştı.
Konyaspor'un Beşiktaş'a Karşı Geçmiş PerformansıK
onyaspor, Süper Lig'deki son karşılaşmalarında Beşiktaş'a karşı bazı başarılı sonuçlar elde etti. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, bu akşamki karşılaşmada da sürpriz yapmayı hedefliyor.
Futbolseverlerin gözleri bu akşamki mücadelede olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek moral bulmayı ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesi kendine güveni artırmayı umuyor.