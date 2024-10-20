Beşiktaş-Konyaspor maçı bugün saat kaçta? BJK Konyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri, Beşiktaş ve Konyaspor'un karşı karşıya geleceği maçla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, evinde Konyaspor'u ağırlayarak zirve yarışı için kritik bir galibiyet arayışında olacak.

Beşiktaş-Konyaspor Maçı Bugün Saat Kaçta?

Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki bu kritik mücadele 20 Ekim'de saat 16:00'da Tüpraş Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Takımların Muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Keyta, Bazoer, Melih, Pedrinho, Oğulcan, Kramer.

İki Takım Arasındaki Tarihsel Rekabet

Beşiktaş ve Konyaspor, lig tarihinde toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 26'sını Beşiktaş kazanırken, Konyaspor 6 galibiyet elde etti. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, kendi sahasında Konyaspor ile yaptığı 23 lig mücadelesinde 17 galibiyet alarak üstün bir performans sergiledi.

Son 9 Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup etmeyen Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, 1992-1993 sezonunda Konyaspor'u 7-0 mağlup ederek lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza atmıştı.

Konyaspor'un Beşiktaş'a Karşı Geçmiş PerformansıK

onyaspor, Süper Lig'deki son karşılaşmalarında Beşiktaş'a karşı bazı başarılı sonuçlar elde etti. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, bu akşamki karşılaşmada da sürpriz yapmayı hedefliyor.

Futbolseverlerin gözleri bu akşamki mücadelede olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek moral bulmayı ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesi kendine güveni artırmayı umuyor.