Beşiktaş evinde hata yapmadı! Konyaspor'u mağlup etti 3 puanı kaptı
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip mücadeleden Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin sonucu siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Boranijasevic'in sağ taraftan ortasına kale önünde Kramer vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
22. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında arka direkte topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada sağ taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda kaleci Slowik'in yumrukladığı top ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Immobile'nin önünde kaldı. Immobile'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
28. dakikada Rafa Silva'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45+2. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta sağ tarafta araya giren Muçi, pasını ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rakibinden sıyrılan Rafa Silva, altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
70. dakikada Muçi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
77. dakikada Boranijasevic'in geri pasında araya giren Muçi'nin, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda Adil'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
90. dakikada Immobile'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Bulut'un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topa kale önünde Ndour vurdu, Slowik meşin yuvarlağı bu kez kornere gönderdi.