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Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 13:39
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Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 4 günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, ısınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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