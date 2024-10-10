Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmayla başladığı belirtildi.
İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına, 4 günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.