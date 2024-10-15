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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rashica'dan kötü haber

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 22:42 Güncelleme: 15.10.2024 23:17
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Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rashica’dan kötü haber

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş'a yıldız oyuncusu Milot Rashica'dan kötü haber geldi. Kara Kartal'ın sağ kanat oyuncusu Kosova'nın Güney Kıbrıs ile oynadığı maçta sakatlandı.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2.Grup 3.maçında Kosova, sahasında Güney Kıbrıs'ı ağırladı. Beşiktaşlı Milot Rashica, maça ilk 11'de başladı.

Ancak başarılı futbolcu, Kosova-Güney Kıbrıs mücadelede bir sakatlık yaşadı. Rashica,sakatlık sonrası karşılaşmaya devam edemezken, 16. dakikada yerini Muslija'ya bıraktı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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