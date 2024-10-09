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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

DHA
Giriş: 09.10.2024 14:32
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Beşiktaş’ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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