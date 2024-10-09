Beşiktaş’ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.