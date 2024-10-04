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Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 18:06
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Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Eintracht Frankfurt maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Diğer oyuncularımızın aktivasyon ve ısınma koşularıyla başladıkları antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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