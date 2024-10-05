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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 16:22
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Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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