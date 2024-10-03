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Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru: Lyon maçında taraftarımız...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 18:47
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Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru: Lyon maçında taraftarımız...

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.

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