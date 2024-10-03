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(AVRUPA LİGİ) Beşiktaş - Eintracht Frankfurt | İşte muhtemel 11'ler

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:24
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AVRUPA LİGİ Beşiktaş - Eintracht Frankfurt | İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Giovanni van Bronckhorst'un kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği ilk 11 netleşti.

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