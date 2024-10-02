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Giovanni van Bronckhorst'tan Semih sözleri: Kendisi biliyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:23
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Giovanni van Bronckhorst’tan Semih sözleri: Kendisi biliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt karşısında puanlar alabilmek için ilk düdükten son dakikaya kadar mücadele edeceklerini söyledi. Genç yıldız Semih Kılıçsoy'un neden yedek kaldığı konusunda konuşan tecrübeli hoca dikkat çeken ifadeler kullandı.

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