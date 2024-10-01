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Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarına başladı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 21:08
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Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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