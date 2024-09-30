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Kartal deplasmanda fark attı! Beşiktaş Kayserispor'u mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:43 Güncelleme: 30.09.2024 22:23
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Kartal deplasmanda fark attı! Beşiktaş Kayserispor’u mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı 4-0 yenilen Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. İşte maçta yaşananlar...

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