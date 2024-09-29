29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 20:21
ABONE OL
Beşiktaş kafilesi Kayseri’de

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör