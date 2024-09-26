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Beşiktaş Avrupa'da Ajax deplasmanına konuk olacak! İşte muhtemel 11

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 01:38 Güncelleme: 26.09.2024 01:39
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Beşiktaş Avrupa’da Ajax deplasmanına konuk olacak! İşte muhtemel 11

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Francesco Farioli'nin Ajax'ına konuk olacak. İşte Kara Kartal'ın zorlu deplasmandaki muhtemel ilk 11'i...

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