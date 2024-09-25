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İşte Beşiktaş'ın Ajax kadrosu! UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 15:00 Güncelleme: 25.09.2024 15:02
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İşte Beşiktaş’ın Ajax kadrosu! UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılar hazırlıklarını tamamlamasının ardından Hollanda'ya gidecek. İşte detaylar...

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