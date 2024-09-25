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Ajax-Beşiktaş maçı yarın saat kaçta, hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 08:50 Güncelleme: 25.09.2024 08:50
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Ajax-Beşiktaş maçı yarın saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax ve Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım hızla devam ediyor. Süper Lig’deki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Siyah Beyazlı ekip, Avrupa’nın önemli kulüplerinden Ajax ile karşılaşacak. Zorlu deplasman öncesinde Beşiktaş, son hazırlıklarını sürdürerek bu maça odaklanırken, alınacak puan veya puanlar, Avrupa Ligi’ne başlangıç için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Peki, Ajax-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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