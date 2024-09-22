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Süper Lig'de Beşiktaş Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:02 Güncelleme: 22.09.2024 22:20
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Süper Lig’de Beşiktaş Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş ile Eyüpspor Süper Lig'in 6. hafta maçında karşı karşıya geldi. Zorbay Küçük tarafından yönetilen Beşiktaş-Eyüpspor maçında kartal evinde galip geldi ve Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Eyüpspor galibiyetiyle bu sezon sahasında oynadığı 4. resmi müsabakadan da 3 puanla ayrıldı.

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