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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 17:53
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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

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