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Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı anlatım izle! Kartal'da hedef mutlak 3 puan

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:02 Güncelleme: 22.09.2024 10:10
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Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı anlatım izle! Kartal’da hedef mutlak 3 puan

Beşiktaş ile Eyüpspor Süper Lig'in 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük tarafından yönetilecek Beşiktaş-Eyüpspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Beşiktaş-Eyüpspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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