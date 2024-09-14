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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:39
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Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın (15 Eylül Pazar) deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

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