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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:19
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Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Beşiktaş haberleri bugün...Beşiktaş'ın gözde yıldızı Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başarmış, sonrasında da Milli Takım'a kadar yükselmişti. genç yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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