08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Vincent Aboubakar Hatayspor ile anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:58 Güncelleme: 08.09.2024 19:32
ABONE OL
Vincent Aboubakar Hatayspor ile anlaştı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusunun Akdeniz temsilcisi Hatayspor ile anlaştığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör