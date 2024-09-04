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A Milli Takım'da sakatlık şoku | Semih Kılıçsoy kadroda yok

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 15:17
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A Milli Takım’da sakatlık şoku | Semih Kılıçsoy kadroda yok

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü Galler ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un aday kadrodan çıkarıldığı açıkladı.

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