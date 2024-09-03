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Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario İstanbul'a geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:40 Güncelleme: 03.09.2024 10:41
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Beşiktaş’ın yeni transferi Joao Mario İstanbul’a geliyor

Süper Lig'e bu sezon iddialı bir giriş yapan Beşiktaş kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Benfica'nın yıldız isimlerinden Joao Mario ile anlaşma sağlarken, Mario 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.

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