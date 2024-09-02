02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Van Bronckhorst'tan maç sonu açıklama: İkinci golü geç bulduk

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 00:48
ABONE OL
Van Bronckhorst’tan maç sonu açıklama: İkinci golü geç bulduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-0'lık Sivaspor galibiyetinin ardından, "Öz güvenimiz var, maça da yansıtmaya çalışıyoruz. Her takıma karşı performans göstermeliyiz. Bugün özelinde ikinci golü geç bulduk." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör