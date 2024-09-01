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İstanbul'da zorlu maç! Beşiktaş Sivasspor virajında

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 16:52 Güncelleme: 01.09.2024 16:58
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İstanbul’da zorlu maç! Beşiktaş Sivasspor virajında

Sezona fırtına gibi başlayan ve Süper Kupa maçında Galatasaray'ı farklı geçtikten sonra Avrupa ve ligde doludizgin yoluna devam eden Beşiktaş, İstanbul'da Sivasspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu.

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