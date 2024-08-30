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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklaması: Oyunumuzun karşılığını alamadık

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 00:58
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan maç sonu açıklaması: Oyunumuzun karşılığını alamadık

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzon'da İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltı atışları sonucunda yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iki maçta yukarı çıkan oyunlarının karşılığını alamadıklarını düşündüğünü söyledi.

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