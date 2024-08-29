Beşiktaş - Lugano (CANLI ANLATIM) Kara Kartal'ın hedefi UEFA Avrupa Ligi grupları...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play off turu ilk maçında 3-3 biten maçın ardından evinde İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Kritik karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. İşte Beşiktaş'ın 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş play-off turu ikinci maçında bugün İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.
AVRUPA'DA 244. RANDEVU
Beşiktaş, Avrupa'da 244. kez sahneye çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Avrupa mücadelesinde 323 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 368 gol gördü.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Gabriel, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.
RADU PETRESCU DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş-Lugano müsabakasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Maçın 4. hakemi de Marcel Birsan olacak. VAR'da ise yine Romanya'dan Catalin Popa görev alacak.
İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 6. MAÇ
Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle 6. maçını oynayacak.
Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.
Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken İsviçre'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynanan Lugano maçında ise rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu
Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes
Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka
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