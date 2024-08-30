30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:43
ABONE OL
Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör