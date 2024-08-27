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Beşiktaş'ta yeni transfer Felix Uduokhai ilk antrenmanına çıktı

Giriş: 27.08.2024 15:15
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Beşiktaş’ta yeni transfer Felix Uduokhai ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Siyah beyazlılar kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken yeni transfer Felix Uduokhai, takımla birlikte ilk kez antrenmanda yer aldı.

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