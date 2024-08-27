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Beşiktaş Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 10:09
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Beşiktaş Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Augsburg forması giyen Alman stoper Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı.

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