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Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ameliyat edildi! Antrenmanda sakatlanmıştı...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 17:29
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Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ameliyat edildi! Antrenmanda sakatlanmıştı...

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

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