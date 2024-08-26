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Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai İstanbul'a geldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 01:00
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Beşiktaş’ın yeni transferi Felix Uduokhai İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Felix Uduokhai transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere İstanbul'a geldi.

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