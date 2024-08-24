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Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Antrenmanda sakatlandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:39 Güncelleme: 24.08.2024 19:00
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Beşiktaş’ta Necip Uysal şoku! Antrenmanda sakatlandı

Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılar tecrübeli futbolcunun antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

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