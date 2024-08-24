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Beşiktaş-Lugano maçına Rumen hakem!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:25
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Beşiktaş-Lugano maçına Rumen hakem!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

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