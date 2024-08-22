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Beşiktaş'ta ayrılık! Resmen TFF'ye bildirildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 15:16
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Beşiktaş’ta ayrılık! Resmen TFF’ye bildirildi

Beşiktaş'ta forma giyen Kongolu Jackson Muleka takımdan ayrıldı. Golcü futbolcunun transferi siyah beyazlılar tarafından TFF'ye bildirilirken, Muleka'nın yeni takımı Al Kholood oldu.

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