22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano deplasmanında! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 17:30
ABONE OL
Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano deplasmanında! İşte Kartal’ın muhtemel 11’i...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i netleşti. İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

LUGANO İLE ÜÇÜNCÜ RESMİ MAÇ!

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde aynı grupta yer alan Beşiktaş ve Lugano arasında oynanan ilk maçı Lugano 3-2 kazanmıştı. Deplasmanda oynanan maçı ise 2-0'lık skorla kazanan takım Beşiktaş olmuştu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 2-0 önde götüren Beşiktaş, Mücadelenin 61. dakikasında Valentin Rosier'in ikinci sarı kartı görmesi ve kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından rakibi karşısında 81, 86 ve 90. dakikalarda yediği 3 golle sahadan mağlup ayrılmıştı.

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Steffen, Bislimi, Correia, Przybylko

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör