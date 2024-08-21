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Son dakika | Giovanni Van Bronckhorst'tan canlı yayında transfer açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 21:28
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Son dakika | Giovanni Van Bronckhorst’tan canlı yayında transfer açıklaması

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi Beşiktaş'ın teknik patronu Giovanni van Bronckhorst, dikkat çeken sözler kullandı.

İŞTE GİOVANNİ VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

"İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak"

"İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur. Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak."

"Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor."

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