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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Jackson Muleka Al-Kholood'a kiralandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 19:01
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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Jackson Muleka Al-Kholood’a kiralandı

Beşiktaş formasını giyen Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralık olarak transfer oldu.

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