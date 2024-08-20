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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 16:12
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Beşiktaş’a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş antrenmanını takip edip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincenzo Montella ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Vincenzo Montella, Fenerbahçe'yi ziyaret ettiVincenzo Montella, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

FENERBAHÇE'Yİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün (19 Ağustos Pazartesi) Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüşmüştü. Portekizli çalıştırıcı ile samimi bir sohbet gerçekleştiren İtalyan teknik adam, daha sonra Fenerbahçeli oyuncularla bir araya gelmişti.

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