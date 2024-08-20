A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Beşiktaş’a ziyaret

Vincenzo Montella, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

FENERBAHÇE'Yİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün (19 Ağustos Pazartesi) Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüşmüştü. Portekizli çalıştırıcı ile samimi bir sohbet gerçekleştiren İtalyan teknik adam, daha sonra Fenerbahçeli oyuncularla bir araya gelmişti.