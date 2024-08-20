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Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 19:10
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Vincenzo Montella’dan Beşiktaş’a ziyaret!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi bugün Beşiktaş'ı ziyaret etti. Immobile, Montella'ya imzalamış olduğu Beşiktaş formasını hediye etti.

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