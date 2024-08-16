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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:28
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaşlı futbolcular, idmanın basına açık bölümünde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

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