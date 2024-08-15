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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 19:21
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Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Beşiktaş 20 yaşındaki futbolcusu Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya ekiplerinden FC Shkupi'ye transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

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